Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победа в чемпионате Англии станет для него самой сложной в карьере.

"Стать чемпионом в Англии сложнее, чем в Испании или Германии. Это связано с погодой, стадионами и большим количеством матчей без отдыха. Надеюсь, что мы оформим чемпионство на следующих выходных. Если мы сумеем это сделать, то запомним этот момент на всю жизнь.

Победа в Премьер-лиге станет одним из моих самых больших достижений в карьере. Пожалуй, ее можно будет сравнить с первым чемпионством с "Барселоной" или победой в Лиге Чемпионов на "Уэмбли" в матче против "МЮ", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" может стать чемпионом уже сегодня, если "Манчестер Юнайтед" проиграет "Вест Бромвичу". В противном случае "горожанам" нужно будет обыграть "Суонси" в следующем туре.

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