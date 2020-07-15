Гвардиола сравнил финансовые возможности "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола сравнил финансовые возможности "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о финансовой мощи клуба по сравнению с "Манчестер Юнайтед".

"У нашего клуба много денег, но мы не смогли позволить себе переход Алексиса Санчеса. Нам был интересен Харри Магуайр, но купить его не удалось. Мы не могли платить столько, как "Манчестер Юнайтед".

Я скромный, поэтому могу сказать, что ничего не представляю без своих игроков. Поэтому мне и клубу нужны сильные футболисты. Я являюсь хорошим тренером, но без топ-игроков не выигрываю трофеи. Все клубы тратят много денег - "Барселона", "Реал", английские клубы... Мы должны инвестировать, чтобы конкурировать", - приводит слова Гвардиолы 90min.

Не пропустите: "Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Шюррле покинул "Боруссию"

Официально: Шюррле покинул "Боруссию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов