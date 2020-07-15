Гвардиола сравнил финансовые возможности "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о финансовой мощи клуба по сравнению с "Манчестер Юнайтед".
"У нашего клуба много денег, но мы не смогли позволить себе переход Алексиса Санчеса. Нам был интересен Харри Магуайр, но купить его не удалось. Мы не могли платить столько, как "Манчестер Юнайтед".
Я скромный, поэтому могу сказать, что ничего не представляю без своих игроков. Поэтому мне и клубу нужны сильные футболисты. Я являюсь хорошим тренером, но без топ-игроков не выигрываю трофеи. Все клубы тратят много денег - "Барселона", "Реал", английские клубы... Мы должны инвестировать, чтобы конкурировать", - приводит слова Гвардиолы 90min.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18