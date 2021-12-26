Гвардиола сравнил игру "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"

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Гвардиола сравнил игру "Манчестер Сити" и "Ливерпуля"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил футбол, который показывает его команда и "Ливерпуль".

"Мы не можем атаковать быстрее. Мы не "Ливерпуль". Они в этом специалисты, а мы нет. Мы не знаем, что с этим делать. Мы знаем, как пасовать, пасовать, пасовать и играть с мячом.

В первом тайме "Ньюкасл" бежал, они создали 2-3 момента. Во втором тайме – больше пасов, больше пасов, больше терпения.

Терпение – это не лень, это не медлительность. Это мяч. Если мяч у тебя, то ты в порядке, все стабильно. Стабильность – это мяч. Речь не об обороне на 40 метров глубже или на 40 метров выше, не о высоком прессинге, не об обороне, не о забросах.

Чтобы быть стабильной командой, нам нужен мяч. Больше ничего", – сказал испанский специалист.

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