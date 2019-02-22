Гвардиола сравнил "Манчестер Сити" и "Челси"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Челси" не доверяет наставникам и не дает им достаточно времени, чтобы добиться успеха.
"В "Манчестер Сити" не сомневалось во мне после первого сезона. В СМИ не появлялось статей о моей возможной отставке в случае поражения в каком-то матче. Я был удивлен, когда подобные статьи вышли о Конте, который проиграл один или два матча в начале сезона. В итоге, он выиграл чемпионат.
Я никогда не был близок к "Челси". После ухода из "Барселоны" я пришел в "Баварию", а затем возглавил "Манчестер Сити", воссоединившись с Сориано и Бегиристайном. Мы доверяем друг другу.
Нам было сложно в первом сезоне, но я чувствовал поддержку. Игроки знали, что я продолжу работать. В команде была стабильность, а это лучший способ для достижения успеха", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Не пропустите: Гвардиола высказался о победе "Манчестер Сити" над "Шальке" в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11