Гвардиола сравнил "Манчестер Сити" и "Челси"

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Гвардиола сравнил "Манчестер Сити" и "Челси"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что "Челси" не доверяет наставникам и не дает им достаточно времени, чтобы добиться успеха.

"В "Манчестер Сити" не сомневалось во мне после первого сезона. В СМИ не появлялось статей о моей возможной отставке в случае поражения в каком-то матче. Я был удивлен, когда подобные статьи вышли о Конте, который проиграл один или два матча в начале сезона. В итоге, он выиграл чемпионат.

Я никогда не был близок к "Челси". После ухода из "Барселоны" я пришел в "Баварию", а затем возглавил "Манчестер Сити", воссоединившись с Сориано и Бегиристайном. Мы доверяем друг другу. 

Нам было сложно в первом сезоне, но я чувствовал поддержку. Игроки знали, что я продолжу работать. В команде была стабильность, а это лучший способ для достижения успеха", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Не пропустите: Гвардиола высказался о победе "Манчестер Сити" над "Шальке" в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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