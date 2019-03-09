Гвардиола сравнил "Манчестер Сити" с "Барселоной", "Реалом" и "Баварией"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил свою команду с "Барселоной", "Реалом" и "Баварией".
"Мы всё ещё отстаём от таких команд, как "Барселона", "Реал" и "Бавария". Они создавали свою историю блестящими результатами. Чтобы тебя запомнили, нужно побеждать из года в год", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Напомним, что "Манчестер Сити" под руководством испанского специалиста выиграл АПЛ в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше "горожане" также лидируют, опережая "Ливерпуль" на одно очко.
В 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Гвардиолы противостоят "Шальке". Первый матч между этими командами в Германии завершился победой англичан со счётом 3:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|39
|10
|Эвертон
|29
|37
|11
|Лестер Сити
|29
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|29
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14