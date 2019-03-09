Гвардиола сравнил "Манчестер Сити" с "Барселоной", "Реалом" и "Баварией"

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Гвардиола сравнил "Манчестер Сити" с "Барселоной", "Реалом" и "Баварией"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил свою команду с "Барселоной", "Реалом" и "Баварией".

"Мы всё ещё отстаём от таких команд, как "Барселона", "Реал" и "Бавария". Они создавали свою историю блестящими результатами. Чтобы тебя запомнили, нужно побеждать из года в год", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Сити" под руководством испанского специалиста выиграл АПЛ в прошлом сезоне. В текущем розыгрыше "горожане" также лидируют, опережая "Ливерпуль" на одно очко.

В 1/8 финала Лиги Чемпионов подопечные Гвардиолы противостоят "Шальке". Первый матч между этими командами в Германии завершился победой англичан со счётом 3:2.

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