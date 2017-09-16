Гвардиола сравнил Мбаппе с Месси

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

" Никто не может находиться на одном уровне с Месси. Он забивает по 60-70 голов за сезон, отличаясь в больших играх, играет каждые три дня и никогда не получает травм. Он контролирует свое тело. Сможет ли Мбаппе стать с ним на один уровень? Может быть. Я не знаю. Мбаппе - игрок мирового уровня, он - исключительный, это точно. Его карьера будет фантастической, но посмотрим ", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу снова высказался о ситуации с продлением контракта Месси. | soccernews.ru