Гвардиола сравнил сложность Лиги Чемпионов и чемпионата Англии



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что выиграть чемпионат Англии сложнее, чем Лигу Чемпионов.

"Лига Чемпионов – это семь матчей. Стоит один раз сыграть плохо и вы вылетаете. А в чемпионате нужно играть на высоком уровне в каждом матче. Я считаю, что этот сезон станет одним из трех лучших в моей карьере игрока и тренера. Мы сумели набрать много очков в Премьер-лиге, забили немало голов и смогли обойти всех конкурентов в борьбе за титул. Это стало возможным благодаря тому, что мои игроки столь хороши", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Напомним, что для оформления чемпионства "Манчестер Сити" нужно победить в следующем туре "Суонси". Впрочем "горожане" могут стать чемпионами уже сегодня, если "Манчестер Сити" проиграет "Вест Бромвичу".

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