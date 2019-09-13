Гвардиола сравнил Стерлинга с Месси и Роналду

Теги рахим стерлинглионель мессикриштиану роналдухосеп гвардиола

Гвардиола сравнил Стерлинга с Месси и Роналду
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слова экс-игрока сборной Англии Тревора Синклера, который заявил, что форвард "горожан" Рахим Стерлинг достиг уровнял Лионеля Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

"Я рад, что Стерлинг блестяще играет за "Манчестер Сити" и сборную Англии. Но надеюсь, что он не будет слышать подобных разговоров. Никто не может сравняться с Месси или Роналду.

Я не знаю, является ли Рахим лучшим футболистов в Англии. Могу лишь сказать, что очень трудолюбивый и приятный парень. Я очень доволен им", - приводит слова Гвардиолы The Independent.

В последних семи матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии 24-летний Стерлинг забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Месси ответил Роналду на приглашение вместе пообедать. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ

У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов