Гвардиола сравнил Стерлинга с Месси и Роналду
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слова экс-игрока сборной Англии Тревора Синклера, который заявил, что форвард "горожан" Рахим Стерлинг достиг уровнял Лионеля Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").
"Я рад, что Стерлинг блестяще играет за "Манчестер Сити" и сборную Англии. Но надеюсь, что он не будет слышать подобных разговоров. Никто не может сравняться с Месси или Роналду.
Я не знаю, является ли Рахим лучшим футболистов в Англии. Могу лишь сказать, что очень трудолюбивый и приятный парень. Я очень доволен им", - приводит слова Гвардиолы The Independent.
В последних семи матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии 24-летний Стерлинг забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
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|Шеффилд Юнайтед
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|Челси
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|Тоттенхэм
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|Бернли
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|4
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
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|4
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|Брайтон & Хоув Альбион
|4
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|Вулверхэмптон
|3
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|Астон Вилла
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|Норвич Сити
|4
|3
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|Уотфорд
|4
|1