Гвардиола сравнил Стерлинга с Месси и Роналду



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слова экс-игрока сборной Англии Тревора Синклера, который заявил, что форвард "горожан" Рахим Стерлинг достиг уровнял Лионеля Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус").

"Я рад, что Стерлинг блестяще играет за "Манчестер Сити" и сборную Англии. Но надеюсь, что он не будет слышать подобных разговоров. Никто не может сравняться с Месси или Роналду.

Я не знаю, является ли Рахим лучшим футболистов в Англии. Могу лишь сказать, что очень трудолюбивый и приятный парень. Я очень доволен им", - приводит слова Гвардиолы The Independent.

В последних семи матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии 24-летний Стерлинг забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

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