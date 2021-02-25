Гвардиола сравнялся с Моуринью по выигранным матчам в Лиге Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вышел на четвёртое место среди тренеров по числу побед в рамках Лиги Чемпионов.

В среду "горожане" взяли верх над "Боруссией" М (2:0) - это 81-й выигранный матч для испанца в самом престижном еврокубке.

По этому показателю Гвардиола догнал главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

В тройку лучших входят Арсен Венгер (86), Карло Анчелотти (89) и Алекс Фергюсон (102).

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