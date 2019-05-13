Гвардиола стал автором уникального достижения

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Гвардиола стал автором уникального достижения

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в сезоне 2018/19.

"Горожане" под руководством Хосепа Гвардиолы выиграли Премьер-лигу во втором сезоне подряд.

Как сообщает Squawka, это позволило испанскому специалисту стать автором уникального достижения.

Гвардиола - первый тренер в истории, которому удалось защитить чемпионские титулы в первенствах Англии, Германии и Испании.

Напомним, что в Бундеслиге 48-летний наставник побеждал дважды кряду с "Баварией", а в Примере - с "Барселоной".

Не пропустите: Гвардиола завоевал 26-й трофей в тренерской карьере. | http://soccernews.ru
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