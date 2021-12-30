Гвардиола стал автором уникального достижения в АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола переписал историю английской Премьер-лиги.

Испанский тренер стал первым, чья команда сумела выдать в АПЛ четыре серии по 10 побед подряд.

Стоит отметить, что у других специалистов, работавших в Англии, не было больше двух таких серий.

Гвардиола возглавляет "Сити" с лета 2016 года.

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