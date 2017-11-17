Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ в октябре

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Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ в октябре
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером Премьер-лиги по итогам октября, сообщает официальный сайт АПЛ.

В октябре "горожане" под руководством Гвардиолы выиграли три матча из трех и продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице. В борьбе за эту награду испанский специалист опередил Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Арсена Венгера ("Арсенал") и Шона Дайча ("Бёрнли").

Стоит отметить, что Гвардиола ранее признавался лучшим в АПЛ и по итогам сентября.

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