Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Манчестр Юнайтед" в матче 31-го тура АПЛ (2:0).
По данным Opta, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола стал первым тренером, чья команда трижды подряд обыграла "Манчестер Юнайтед" в гостевых матчах.
Также стоит отметить, что для "красных дьяволов" это поражение стало 7 в АПЛ на "Олд Траффорд". "МЮ" с 64 баллами расположился на 5 строчке в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14