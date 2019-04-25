Гвардиола стал первым, кому удалось обыграть "МЮ" на выезде в АПЛ в трех матчах подряд

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Манчестр Юнайтед" в матче 31-го тура АПЛ (2:0).

По данным Opta, наставник "горожан" Хосеп Гвардиола стал первым тренером, чья команда трижды подряд обыграла "Манчестер Юнайтед" в гостевых матчах.

Также стоит отметить, что для "красных дьяволов" это поражение стало 7 в АПЛ на "Олд Траффорд". "МЮ" с 64 баллами расположился на 5 строчке в турнирной таблице.

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