Гвардиола стал шестым тренером, который провёл 100 матчей в Лиге Чемпионов

Матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Шахтёром" и "Манчестер Сити" стал сотым в турнире для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы в качестве тренера.

Как сообщает Opta, 46-летний испанец стал шестым специалистом в истории, кому покорилась эта отметка.

Ранее такого показателя достигли Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Жозе Моуринью и Мирча Луческу.

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