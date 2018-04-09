Гвардиола станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола станет самым высокооплачиваемым наставником мира, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" и 47-летний специалист продлят свое сотрудничество еще на один сезон - до лета 2020-го года. По новому соглашению оклад Гвардиолы вырастет до 23-х миллионов евро в год. Больше него не будет получить ни один тренер планеты.

Напомним, Гвардиола готов потратить 200 миллионов евро на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru