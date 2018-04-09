Гвардиола станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола станет самым высокооплачиваемым тренером мираГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола станет самым высокооплачиваемым наставником мира, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "горожане" и 47-летний специалист продлят свое сотрудничество еще на один сезон - до лета 2020-го года. По новому соглашению оклад Гвардиолы вырастет до 23-х миллионов евро в год. Больше него не будет получить ни один тренер планеты.

Напомним, Гвардиола готов потратить 200 миллионов евро на хавбека "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии
РМ

Руководство МС имеет станок печатный для печатания денег. Раскидывают деньгами направо и налево. Платить такую сумму ради того что бы лидировать в АПЛ???

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Турнир прогнозов: анонс 46 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов