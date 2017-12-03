Гвардиола: "Стерлинг хочет получить улучшенный контракт? Меня это не касается"

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Гвардиола: "Стерлинг хочет получить улучшенный контракт? Меня это не касается"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с продлением контракта клубом вингером команды Рахимом Стерлингом.

"Ему нужен улучшенный контракт? На данный момент меня это не касается, это относится к вопросам спортивного менеджмента клуба. Я был очень ясен в начале сезона, когда "Арсенал" хотел его заполучить в свои ряды. Мой ответ был категорическим "нет", ничего с тех пор не изменилось.

Рахим Стерлинг - все еще очень молод. Надеюсь, он всегда будет здесь счастлив и останется надолго. Поверьте мне, меня не удивил Рахим. Я знал его талант. Он уже демонстрировал великую игру в "Ливерпуле". Мы очень счастливы за него, он - хороший парень, нам он очень нравится в раздевалке", - цитирует наставника "горожан" le10sport.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Хэма". | soccernews.ru

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