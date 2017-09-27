Гвардиола: "Стилю "Шахтёра" очень трудно противостоять"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"Шахтёр" - одна из лучших команд, против которых я когда-либо играл. Их стилю очень трудно противостоять. Они прекрасно контролируют мяч, а когда он достаётся Тайсону, Марлосу, Бернарду и особенно Фреду, то одним пасом может организоваться атака. Превосходная командная скорость впереди, быстрые передачи свойственны почти всем футболистам, например, Исмаили и другому фулбеку. "Шахтёр" хорошо организован в обороне. Все эти факторы вынуждают меня гордиться своими футболистами и этой победой. Не сыграй мы так агрессивно, без такого прессинга, мы бы не победили эту команду" - сказал Гвардиола.

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