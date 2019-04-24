Гвардиола - Сульшеру: "Я никогда не давал игрокам команду фолить"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола - Сульшеру: "Я никогда не давал игрокам команду фолить"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остался удивлен словами наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера, который считает, что "горожане" будут использовать тактику мелкого фола в матче с его командой.

"Сульшер действительно сказал, что мы будем специально фолить? Но это же не наш стиль. За 10 лет работы тренером я никогда не давал игрокам команду фолить. Об этом вам могут рассказать футболисты "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити". Порой фолы случаются из-за больших скоростей в футболе. Но я предпочитаю использовать не фолы, а другие методы победить соперника.

Повлияют ли слова Сульшера на арбитра? Безусловно, это возможно. Для этого он это и сказал", - приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.

Не пропустите: Сульшер: "Матч с "Сити" идеален - на поле будет негде спрятаться". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании

Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд Уотфорд 35 50
8 Эвертон Эвертон 35 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
Полная таблица

топ-5 тегов