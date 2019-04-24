Гвардиола - Сульшеру: "Я никогда не давал игрокам команду фолить"



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола остался удивлен словами наставника "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннара Сульшера, который считает, что "горожане" будут использовать тактику мелкого фола в матче с его командой.

"Сульшер действительно сказал, что мы будем специально фолить? Но это же не наш стиль. За 10 лет работы тренером я никогда не давал игрокам команду фолить. Об этом вам могут рассказать футболисты "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити". Порой фолы случаются из-за больших скоростей в футболе. Но я предпочитаю использовать не фолы, а другие методы победить соперника.

Повлияют ли слова Сульшера на арбитра? Безусловно, это возможно. Для этого он это и сказал", - приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 24 апреля. Начало встречи в 22:00 мск.

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