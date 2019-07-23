Гвардиола: "Сумасшедший график современного футбола убивает игроков"

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Гвардиола: "Сумасшедший график современного футбола убивает игроков"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порассуждал о напряжённом календаре футбольных турниров.

"Сумасшедший график современного футбола убивает игроков. Взгляните, мы начинаем новый сезон, а Махрез только закончил предыдущий. Такое очень сложно выдержать в течение длительного времени. Футболисты должны отдыхать и показывать больше качества на турнирах. Я не хочу, чтобы мои игроки возвращались уставшими и не в форме. Они просто не успевают прийти в себя после невероятно тяжёлого сезона", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что клубный сезон 2018/19 завершился 1 июня, а уже через пару недель стартовали Лига Наций, Кубок Америки, Золотой Кубок КОНКАКАФ и Кубок Африканский Наций.

Также стоит отметить, что в прошлой кампании "Сити" выиграл все трофеи внутри Англии.

Не пропустите: Румменигге: "Я без понятия, знает ли Гвардиола обо всем, что происходит в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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