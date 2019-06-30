Гвардиола: "Суперлига уничтожит национальные чемпионаты"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он против создания Суперлиги, в которой будут играть лучшие клубы Европы.

"Мне не нравится эта идея. Суперлига убьет национальные чемпионаты. Кто будет смотреть чемпионат Испании, если из него уйдут "Барселона" и "Реал"? Турнир просто умрет.

В Англии трибуны заполнены даже на матчах четвертого дивизиона. Англичане не позволят уничтожить их футбол. Часть интереса Лиги Чемпионов в том, что матчи играются не каждую неделю, иначе они не были бы так интересны", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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