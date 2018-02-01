Гвардиола: "Сыграли одну из лучших своих игр"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вчерашнюю победу своей команды над "Вест Бромвичем".

"Мне кажется, что вчера было одно из лучших наших выступлений за все мое время руководства командой. Играть лучше, чем вчера - очень сложно, мы создали много голевых моментов", - цитирует наставника "горожан" Marca.

Напомним, "Манчестер Сити" выиграл у "Вест Бромвича" со счетом 3:0. | soccernews.ru