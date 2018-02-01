Гвардиола: "Сыграли одну из лучших своих игр"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вчерашнюю победу своей команды над "Вест Бромвичем".
"Мне кажется, что вчера было одно из лучших наших выступлений за все мое время руководства командой. Играть лучше, чем вчера - очень сложно, мы создали много голевых моментов", - цитирует наставника "горожан" Marca.
Напомним, "Манчестер Сити" выиграл у "Вест Бромвича" со счетом 3:0. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20