Гвардиола: "Таких игроков, как Месси, в прошлом не было - это невозможно"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз рассыпался в комплиментах ведущему бомбардиру каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

" Ярлык "лучший" применим только к одному игроку, но, конечно же, Де Брюйне - один из лучших. Я хотел бы, чтобы все мои игроки достигли уровня Месси, потому что тогда мы бы выиграли большинство матчей, но я не стану оказывать такое давление на Де Брюйне... Я не собираюсь сравнивать его с Месси - он находится на другом уровне. Он забивает по 60 голов за сезон. В прошлом я много раз читал, что были такие игроки, как Месси, но это невозможно ", - цитирует наставника "горожан" fichajes.com.

Напомним, Месси выступает против подписания Коутиньо. | soccernews.ru