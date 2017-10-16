Гвардиола: "Таких игроков, как Месси, в прошлом не было - это невозможно"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолалионель мессикевин де брюйнебарселона

Гвардиола: "Таких игроков, как Месси, в прошлом не было - это невозможно"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз рассыпался в комплиментах ведущему бомбардиру каталонской "Барселоны" Лионелю Месси.

"Ярлык "лучший" применим только к одному игроку, но, конечно же, Де Брюйне - один из лучших. Я хотел бы, чтобы все мои игроки достигли уровня Месси, потому что тогда мы бы выиграли большинство матчей, но я не стану оказывать такое давление на Де Брюйне... Я не собираюсь сравнивать его с Месси - он находится на другом уровне. Он забивает по 60 голов за сезон. В прошлом я много раз читал, что были такие игроки, как Месси, но это невозможно", - цитирует наставника "горожан" fichajes.com.

Напомним, Месси выступает против подписания Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
Лошак

Такая глупость из уст большого тренера. Упс...

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