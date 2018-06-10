Гвардиола: "Такой игрок, как Месси, больше не родится"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси уникумом.

"Он - уникальный игрок. Такой футболист, как он, больше не родится. Я говорю это не только из-за того, что он делает на поле, но и потому что он никогда не ищет оправданий, когда проигрывает. Он не использует своего агента, когда его не устраивает какая-либо ситуация", - цитирует наставника "горожан" TuttoMercatoWeb.

Напомним, Месси остался удивлен потенциально первому летнему трансферу "Барселоны". | soccernews.ru