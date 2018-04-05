Гвардиола: "Теперь никто не верит, что "Манчестер Сити" пройдет "Ливерпуль", но мы попробуем убедить себя"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Нам не удалось создать голевые моменты, так как "Ливерпуль" играл в обороне очень глубоко. Нам нужно было забить хотя бы один гол, но мы не сумели этого сделать.
Теперь никто не верит, что "Манчестер Сити" выйдет в полуфинал Лиги Чемпионов. Впрочем мы попробуем убедить себя в обратном. Я верю в свою команду. Она много раз доказывала свою силу по ходу этого сезона. Впереди еще 90 минут. Мы попробуем добиться успеха в ответной игре", - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.
Ответный матч "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" пройдет 10 апреля.
Не пропустите: "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:0 (обзор). | http://soccernews.ru
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