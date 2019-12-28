Гвардиола только один раз обыграл Нуну в пяти очных матчах. Это худший показатель в карьере испанца

В рамках 19-го тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях уступил "Вулверхэмптону" со счётом 2:3.

Этот матч стал пятым очным противостоянием Хосепа Гвардиолы и Нуну Эшпириту Санту. В них команда испанца всего раз победила коллектив португальца.

Как сообщает Opta, это худший показатель в карьере Гвардиолы. Стоит отметить, что в расчёт брались только те тренеры, с которыми действующий наставник "горожан" встречался минимум пять раз. Всего таких специалистов насчиталось 35.

Напомним, что Гвардиола возглавляет "Сити" с лета 2016 года, до этого он работал с "Барселоной" и "Баварией".

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