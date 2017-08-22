Гвардиола: "Тот, кто действительно хочет заполучить Месси, заплатит за него 300 миллионов"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможном приобретении форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

" Возможно ли, чтобы кто-то заплатил 300 миллионов за Месси? Я не знаю. Однако, если кто-то хочет действительно заполучить его, он обязательно заплатит. Если имеются деньги и желание его приобрести, это случится ", - приводит слова наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола прокомментировал ничью своей команды с "Эвертоном". | soccernews.ru