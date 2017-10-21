Гвардиола: "У "Бернли" сильные футболисты - мы должны действовать стремительно и взять игру под контроль"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч с "Бернли".

"Бернли" заслуживает уважения. Они хорошо обороняются и атакуют при возможности. В команде сильные футболисты - мы должны действовать стремительно и взять игру под контроль. Нам нужно будет играть очень быстро, чтобы получить преимущество" - приводит слова Гвардиолы сайт клуба.

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