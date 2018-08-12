Гвардиола: "У Эмери достаточно опыта, чтобы вернуть "Арсенал" в гонку за титулом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола накануне игры против "Арсенала" высказался об Унаи Эмери.

"Вернется ли "Арсенал" в число претендентов на титул? Им это по силам. У Эмери достаточно опыта, чтобы понять, что для этого требуется. Он работал во Франции, со многими командами в Испании, так что опыта у него много.

Возможно, мой совет будет полезен мне, но не ему. Когда я приехал сюда, люди рассказывали мне, говорили, что это так, а это вот так, но многое я узнавал и в ходе процесса, наблюдал, как что происходит.

Унаи - умный, грамотный, хорошо подготовленный тренер, так что он точно знает, что нужно делать. Я с огромным уважением отношусь к его карьере, он начал с самых низов и сделал отличную карьеру, завоевывал титулы и делал свои команды непростыми соперниками.

Сейчас он в "Арсенале" - одной из лучших команд Англии. И, естественно, он будет претендовать на титулы" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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