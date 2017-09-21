Гвардиола: "У Гюндогана небольшое повреждение, но не на восемь месяцев"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией о повреждении Илкая Гюндогана.
"У Гюндогана небольшая проблема с коленом. Не думаю, что это серьезно. Небольшое повреждение, но не на восемь месяцев. Надеюсь, он скоро вернется в строй. В четверг проведем медобследование. Но врач и физиотерапевт сказали, что ничего страшного не произошло.
Якоб подкатился сзади, и я еще посмотрю этот фол - касался он мяча или нет. Я переживаю за Гюндогана. Он оказался на газоне, и в такие моменты ситуация кажется устрашающей. Вы только представьте: на протяжении восьми месяцев каждый день в одиночку бороться с травмой…" - приводит слова Гвардиолы ВВС.
Напомним, что Гюндоган травмировался в матче Кубка Лиги против "Вест Бромвича" (2:1).
Смотрите также обзор матча "Вест Бромвич" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|5
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|5
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|Ньюкасл Юнайтед
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|5
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|Бернли
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|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
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|Арсенал Лондон
|5
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|13
|Сток Сити
|5
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|Суонси Сити
|5
|5
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|Лестер Сити
|5
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|5
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|18
|Эвертон
|5
|4
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|5
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|Кристал Пэлас
|5
|0