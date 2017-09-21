Гвардиола: "У Гюндогана небольшое повреждение, но не на восемь месяцев"

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Гвардиола: "У Гюндогана небольшое повреждение, но не на восемь месяцев"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией о повреждении Илкая Гюндогана.

"У Гюндогана небольшая проблема с коленом. Не думаю, что это серьезно. Небольшое повреждение, но не на восемь месяцев. Надеюсь, он скоро вернется в строй. В четверг проведем медобследование. Но врач и физиотерапевт сказали, что ничего страшного не произошло.

Якоб подкатился сзади, и я еще посмотрю этот фол - касался он мяча или нет. Я переживаю за Гюндогана. Он оказался на газоне, и в такие моменты ситуация кажется устрашающей. Вы только представьте: на протяжении восьми месяцев каждый день в одиночку бороться с травмой…" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Напомним, что Гюндоган травмировался в матче Кубка Лиги против "Вест Бромвича" (2:1).

Смотрите также обзор матча "Вест Бромвич" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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