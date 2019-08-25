Гвардиола: "У "Манчестер Сити" нет Месси и Роналду, но мы все равно забиваем много голов"

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Гвардиола: "У "Манчестер Сити" нет Месси и Роналду, но мы все равно забиваем много голов"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он доволен результативностью команды.

"Не думаю, что у кого-то есть сомнения в стабильности нашей атаки. Мы продолжим забивать и дальше. У нас нет таких невероятных игроков, как Роналду или Месси, которые забивают по 50-60 голов за сезон, но мы все равно забиваем много. Эту способность нельзя потерять", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Стоит отметить, что за два последних сезона манкунианцы забили 201 гол в английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне клуб забил семь мячей в двух встречах.

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