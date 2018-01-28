Гвардиола: "У "Манчестер Сити" нет столько денег, чтобы купить 22 топ-игроков"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у манкунианцев есть предел по затратам на игроков.
"Когда ты борешься за четыре трофея, то тебе нужна удача, чтобы избегать травм. Или же тебе необходимо иметь в команде 22 топ-игроков. Люди мне не поверят, но я скажу, что у "Манчестер Сити" нет таких денег. Это слишком дорого. Нельзя столько тратить, иначе не выживешь.
Даже "Манчестер Сити" не может позволить себе некоторые трансферы. Руководство прямо сказало мне об этом. Могу заверить, что мы не единственная команда в мире, которая тратит деньги. Таких много", - цитирует тренера Goal.com.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время "Манчестер Сити" оформит трансфер защитника "Атлетика" Эмерика Ляпорта за 65 миллионов евро.
Не пропустите: "Манчестер Сити" готов заплатить более 170 миллионов евро за Азара. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Челси
|24
|50
|4
|Ливерпуль
|24
|47
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|24
|42
|7
|Лестер Сити
|24
|34
|8
|Бернли
|24
|34
|9
|Эвертон
|24
|28
|10
|Уотфорд
|24
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|26
|12
|Борнмут
|24
|25
|13
|Кристал Пэлас
|24
|25
|14
|Хаддерсфилд Таун
|24
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|23
|17
|Сток Сити
|24
|23
|18
|Саутгемптон
|24
|22
|19
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20
|20
|Суонси Сити
|24
|20