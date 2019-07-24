Гвардиола: "У Сане есть предложение, но я хочу, чтобы он остался"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о ситуации с вингером Лероем Сане.

"Сане очень ценный для меня игрок. Я ему симпатизирую и верю, что ему есть куда расти. Я уже несколько раз заявлял, что хочу, чтобы он остался.

Да, у него есть предложение от другого клуба. Так что нам остается ждать, когда он примет решение. Если он захочет остаться, то мы продлим с ним контракт", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

В прошлом сезоне Сане провел 47 матчей, в которых отметился 16 голами и 18 ассистами.

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