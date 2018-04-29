Гвардиола: "У "Сити" не было никаких шансов подписать Иньесту"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаандрес иньестабарселона

Гвардиола: "У "Сити" не было никаких шансов подписать Иньесту"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал планы своего бывшего подопечного по каталонской "Барселоне" Андреса Иньесты на будущее.

"Рассматривал ли я возможность подписания Иньесты? Существует много лживых новостей о трансферах. Я не собираюсь комментировать недостоверные новости, он сам решает свое будущее, и он решил отправиться в Китай, поиграть там и завершить там карьеру. После этого он должен вернуться в "Барселону", чтобы помочь следующему поколению игроков добиваться успехов в клубе. Никаких шансов у нас не было", - цитирует наставника "горожан" goal.com.

Напомним, Надаль ждет от Иньесты победы на Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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