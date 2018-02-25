Гвардиола убеждает Крооса перейти в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолареал мадридтони кроос

Гвардиола убеждает Крооса перейти в "Манчестер Сити"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убеждает полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса перейти в его команду.

Как информирует испанская пресса, наставник "горожан" лично вышел на контакт с 28-летним хавбеком "сливочных", чтобы склонить того к переезду в АПЛ. В случае, если немец ответит согласием на предложение каталонского специалиста, "Сити" будет готов выложить за него 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кроос забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 29 матчах за "Реал".

Напомним, на Крооса также претендует "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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Я бы согласился. Если Пеп из обычных игроков делает звёзд, то что он сделает из звезды?

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