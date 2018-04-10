Гвардиола удален с тренерской скамейки в матче с "Ливерпулем"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаливерпуль

Гвардиола удален с тренерской скамейки в матче с "Ливерпулем"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола получил красную карточку в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (1:0, второй тайм).

Наставник манкунианцев накричал на арбитра после окончания первого тайма и получил красную карточку.

Гнев каталонского наставника вызвал тот факт, что судья отменил гол Лероя Сане в концовке первой половины, мотивировав это офсайдом.

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