Гвардиола удерживает рекордные победные серии в АПЛ, Бундеслиге и Ла Лиге

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситибарселонабавария мюнхен

Гвардиола удерживает рекордные победные серии в АПЛ, Бундеслиге и Ла ЛигеГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола удерживает рекордные победные серии в английской Премьер-Лиге, немецкой Бундеслиге и испанской Ла Лиге.

Так, на счету 46-летнего специалиста и его нынешней команды на сегодняшний день значится победная серия в АПЛ длиной в 15 матчей. В чемпионате Германии Гвардиола вместе с мюнхенской "Баварией" сумел выиграть 19 матчей кряду, а в испанской Примере под его руководством каталонская "Барселона" побеждала на протяжении 16-ти игр.

Напомним, "Манчестер Сити" установил очередной рекорд в Англии. | soccernews.ru

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