Гвардиола удерживает рекордные победные серии в АПЛ, Бундеслиге и Ла Лиге

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола удерживает рекордные победные серии в английской Премьер-Лиге, немецкой Бундеслиге и испанской Ла Лиге.

Так, на счету 46-летнего специалиста и его нынешней команды на сегодняшний день значится победная серия в АПЛ длиной в 15 матчей. В чемпионате Германии Гвардиола вместе с мюнхенской "Баварией" сумел выиграть 19 матчей кряду, а в испанской Примере под его руководством каталонская "Барселона" побеждала на протяжении 16-ти игр.

Напомним, "Манчестер Сити" установил очередной рекорд в Англии. | soccernews.ru