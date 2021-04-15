Гвардиола удивлен,что Беллингему всего 17 лет
Фото: Твиттер @BellinghamJude
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил на тему того, что хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может скрывать свой истинный возраст.
"Ему 17 лет? Я не могу в это поверить. Может он обманывает? Он так хорош для 17-летнего, фантастический игрок. В одном из моментов ему не дал мяч кто-то из центральных защитников и Джуд стал кричать, требовать передачу. Для его возраста это много значит. Я говорил с его тренером соперника Эдином Терзичем. Он сказал мне, что англичанин так играет на каждой тренировке", — приводит слова Гвардиолы Goal.
В текущем сезоне Беллингем выходил на поле в 39 матчах во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 35,00 млн.
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