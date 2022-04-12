Гвардиола удивлен заявлению Фернандиньо об уходе из "Манчестер Сити"

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Гвардиола удивлен заявлению Фернандиньо об уходе из "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола с удивлением встретил заявление капитана команды Фернандиньо о том, что он уйдет по окончании сезона.

"Я не знал. Это стало новостью для меня. Я этого не слышал. Посмотрим, что будет в конце сезона. Я не знаю, что произойдет", - цитирует испанского специалиста BBC Sport.

Напомним, что ранее бразилец заявил, что покинет клуб в конце сезона, так как хочет получать больше игровой практики.

Фернандиньо выступает в "Сити" с 2013 года и за это время успел выиграть 13 трофеев.

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