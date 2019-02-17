Гвардиола указал на ошибку журналистов
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что журналисты допустили ошибку по отношению к "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает ирландский журналист Кевин Палмер.
"Я считаю, что команда, которая думает, что она лучше, чем кто-либо допускает ошибку. Поэтому было ошикой говорить, что "МЮ" намного лучше, чем ПСЖ. Вы видите, что произошло", - сказал Гвардиола.
Ответный матч между ПСЖ и "МЮ" состоится 6 марта в Париже.
"МЮ" занимает 4 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 51 балл, ПСЖ расположился на 1 месте, набрав 59 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11