Гвардиола указал на ошибку журналистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что журналисты допустили ошибку по отношению к "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает ирландский журналист Кевин Палмер.

"Я считаю, что команда, которая думает, что она лучше, чем кто-либо допускает ошибку. Поэтому было ошикой говорить, что "МЮ" намного лучше, чем ПСЖ. Вы видите, что произошло", - сказал Гвардиола.

Ответный матч между ПСЖ и "МЮ" состоится 6 марта в Париже.

"МЮ" занимает 4 место турнирной таблицы АПЛ, имея в активе 51 балл, ПСЖ расположился на 1 месте, набрав 59 очков.

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