Гвардиола уклонился от ответа о возможном трансфере Алексиса Санчеса

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном трансфере Алексиса Санчеса.

"Алексис - футболист "Арсенала". Менеджер его клуба должен был обсудить с ним этот вопрос. Вы знаете, в чём дело: ранее трансферное окно было открыто, а сейчас оно закрыто.

Он выступает за "Арсенал" и имеет большое значение для этого клуба. Для них было бы логично постараться удержать такого талантливого игрока" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним. что "Сити" пытался заполучить Санчеса прошедшим летом. Соглашение игрока с "канонирами" истекает летом 2018 года.

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