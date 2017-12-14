Гвардиола: "Уровень Давида Силвы может увидеть даже слепой"

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Гвардиола: "Уровень Давида Силвы может увидеть даже слепой"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил полузащитника своей команды Давида Силву.

"Давид - очень конкурентоспособен, всем известны его способности, в этом нет сомнений. Даже слепой может увидеть это. Вы не можете себе представить, насколько он - конкурентоспособный. Он - зверь, который всегда хочет выигрывать", - цитирует наставника "горожан" ESPNFC.

Напомним, Гвардиола установил три одинаковых рекорда в трех чемпионатах. | soccernews.ru

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