Гвардиола установил личный антирекорд
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выдал худший старт в чемпионате за всю свою тренерскую карьеру, сообщает Opta.
Напомним, что в стартовых 12 турах текущего розыгрыша АПЛ "горожане" под руководством испанского специалиста набрали всего 25 очков.
До "Сити" Гвардиола возглавлял "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2013-2016).
С английской командой тренер работает с лета 2016 года и уже выиграл с ней 7 трофеев.
Не пропустите: Гвардиола ответил на вопрос о шансах "Манчестер Сити" на чемпионство. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Аршавин: "Думал, что Жирков десять раз умер"
-
Гвардиола установил личный антирекорд
-
КДК РФС рассмотрит "наезд" Гончаренко на арбитра в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА
-
Венгер: "Я никогда не был кандидатом на пост главного тренера "Баварии"
-
Сёмин прокомментировал травму Крыховяка
-
Холанд оформил пятый хет-трик в сезоне
-
Сборная России прилетела в Сочи
-
Сарри назвал диагноз Роналду
-
"Сиэттл Саундерс" стал чемпионом МЛС
-
Главные новости дня: 10 ноября
-
"Марсель" в меньшинстве удержал победу над "Лионом"
-
"Севилья" добыла волевую победу над "Бетисом"
-
1
Дибала принес "Ювентусу" победу над "Миланом"
-
Фанаты "Марселя" напали на клубный автобус "Лиона"
-
1
Моуринью о чемпионской гонке АПЛ: "На мой взгляд, все уже определено"
-
1
Гвардиола ответил на вопрос о шансах "Манчестер Сити" на чемпионство
-
В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка
-
1
Гвардиола: "Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами"
-
Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
-
1
Гвардиола остался недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7