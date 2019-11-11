Гвардиола установил личный антирекорд

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выдал худший старт в чемпионате за всю свою тренерскую карьеру, сообщает Opta.

Напомним, что в стартовых 12 турах текущего розыгрыша АПЛ "горожане" под руководством испанского специалиста набрали всего 25 очков.

До "Сити" Гвардиола возглавлял "Барселону" (2008-2012) и "Баварию" (2013-2016).

С английской командой тренер работает с лета 2016 года и уже выиграл с ней 7 трофеев.

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