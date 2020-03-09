Гвардиола установил личный антирекорд

Нынешний сезон складывается не очень удачно для наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

В текущем розыгрыше АПЛ "горожане" потерпели уже семь поражений. Это худший показатель в тренерской карьере испанца.

Гвардиола превзошёл личный антирекорд, установленный в кампании 2016/17. Тогда было шесть проигранных матчей в Премьер-лиге.

Ранее 49-летний специалист возглавлял "Барселону" и "Баварию". С этими командами он так часто в чемпионате не уступал.

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