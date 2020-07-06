Гвардиола установил личный антирекорд

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл три гостевых матча чемпионата подряд.

Накануне "горожане" на выезде уступили "Саутгемптону" (0:1), а ранее были проиграны поединки АПЛ против "Челси" (1:2) и "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Напомним, что испанец возглавляет "Сити" с 2016 года, а до этого он работал с "Барселоной" и "Баварией".

В текущем розыгрыше Премьер-лиги команда Гвардиолы идёт второй в турнирной таблице без шансов на чемпионство, которое досрочно выиграл "Ливерпуль".

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