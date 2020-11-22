Гвардиола установил личный антирекорд в чемпионате

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Гвардиола установил личный антирекорд в чемпионате

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы в матче 9-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:2). Таким образом, у "Манчестер Сити" осталось всего 12 очков в восьми матчах. Это худший результат в карьере Гвардьолы в первых восьми матчах чемпионата.

В данный момент "Манчестер Сити" занимает лишь 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч "горожане" проведут 28 ноября на своем поле с "Бернли".

Ранее 49-летний Гвардиола тренировал "Баварию" и "Барселону".

Не пропустите: Гвардиола отказал двум клубам перед продлением контракта с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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