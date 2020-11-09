Гвардиола установил личный антирекорд в тренерской карьере

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счётом 1:1 в матче 8-го тура АПЛ.

"Горожане" в пятой игре подряд чемпионата Англии забивают не более одного гола.

Как сообщает Gracenote Live, подобное произошло с командой тренера Хосепа Гвардиолы впервые в истории.

Карьера испанского наставника насчитывает 413 матчей у руля "Сити", "Баварии" и "Барселоны".

Не пропустите: "Астон Вилла" повторила мощное достижение "Челси" и "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru