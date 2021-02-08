Гвардиола установил личный рекорд в тренерской карьере

"Манчестер Сити" продлил победную серию до 14 матчей, разгромив "Ливерпуль" со счётом 4:1.

Как сообщает Mister Chip, это новый личный рекорд в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.

Ранее испанский наставник никогда не выигрывал 14 встреч подряд ни с "Сити", ни с "Баварией", ни с "Барселоной".

13 побед кряду Гвардиола одерживал во главе мюнхенской команды в сезоне 2013/14.

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