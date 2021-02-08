Гвардиола установил личный рекорд в тренерской карьере

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиоластатистика

Гвардиола установил личный рекорд в тренерской карьере

"Манчестер Сити" продлил победную серию до 14 матчей, разгромив "Ливерпуль" со счётом 4:1.

Как сообщает Mister Chip, это новый личный рекорд в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы.

Ранее испанский наставник никогда не выигрывал 14 встреч подряд ни с "Сити", ни с "Баварией", ни с "Барселоной".

13 побед кряду Гвардиола одерживал во главе мюнхенской команды в сезоне 2013/14.

Не пропустите: Гвардиола и Клопп сравнялись по числу побед в матчах друг против друга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

denis9bvde

СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот (без денег), вcё aнoнимно, кoнфиденциальнo и бесплатная регистрация ----- http://srt.vg/vpoiske

Ответить

главное

"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

"Краснодар" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов