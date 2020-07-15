Гвардиола установил рекорд АПЛ

Теги манчестер ситихосеп гвардиоластатистика

Гвардиола установил рекорд АПЛ

"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" (2:1).

Как сообщает Opta Sports, это 111-я победа наставника "горожан" Хосепа Гвардиола в первых 150 играх АПЛ. Таким образом, Гвардиола установил рекорд АПЛ по количеству добытых побед за 150 матчей.

Вторым по этому показателю идет Жозе Моуринью (105 побед), третьим - Юрген Клопп (92). В топ-5 также входят Алекс Фергюсон (90) и Кенни Далглиш (85).

Читайте также: Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Голы Дзюбы и Азмуна помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов