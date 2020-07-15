"Манчестер Сити" одержал победу над "Борнмутом" (2:1).

Как сообщает Opta Sports, это 111-я победа наставника "горожан" Хосепа Гвардиола в первых 150 играх АПЛ. Таким образом, Гвардиола установил рекорд АПЛ по количеству добытых побед за 150 матчей.

Вторым по этому показателю идет Жозе Моуринью (105 побед), третьим - Юрген Клопп (92). В топ-5 также входят Алекс Фергюсон (90) и Кенни Далглиш (85).

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