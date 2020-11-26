Гвардиола установил рекорд Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал рекордсменом Лиги Чемпионов.

В матче 4-го тура группового этапа "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Олимпиакос" со счетом 1:0 и завоевал путевку в плей-офф.

Таким образом, команды Гвардиолы в 12-й раз из 12 попыток вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. Этот показатель является лучшим в истории турнира.

Ранее 49-летний специалист тренировал "Барселону" и "Баварию".

Не пропустите: Гвардиола: "Победа в Лиге Чемпионов - это не навязчивая идея". | http://soccernews.ru