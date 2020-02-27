Гвардиола установил рекорд по числу побед в плей-офф Лиги Чемпионов
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Opta.
Испанский специалист стал рекордсменом главного еврокубка по количеству побед на стадии плей-офф.
Благодаря триумфу во вчерашнем матче с "Реалом в 1/8 финала ЛЧ Гвардиола обошёл Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Алекса Фергюсона.
У португальца, итальянца и шотландца по 27 побед в матчах на выбывание Лиги Чемпионов, а у тренера "Сити" теперь 28.
Не пропустите: Гвардиола вышел в лидеры среди тренеров по числу побед над "Реалом" в XXI веке. | http://soccernews.ru
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